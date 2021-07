CdS – La probabile formazione del Napoli contro la Pro Vercelli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio all’amichevole di oggi tra il Napoli e la Pro Vercelli:

“Manolas e Malcuit sono in dubbio per la partita con la Pro Vercelli, seconda e ultima amichevole del ritiro in Val di Sole in programma oggi alle 17.30 al Comunale di Carciato. Ieri i due difensori, leggermente affaticati, hanno svolto un programma personalizzato e così Spalletti ha deciso di monitorare prima di convocarli. Anche Tutino è in dubbio per un affaticamento muscolare. Il 4-2-3-1 azzurro all’inizio dovrebbe essere così composto: Contini; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen“.