CdS – A novembre assemblea straordinaria: si discuterà anche della nuova Serie A

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alle nuove riforme per i campionati professionistici italiani:

“Nell’ordine del giorno del prossimo consiglio federale, in programma martedì mattina a Roma, gura l’argomento tavolo di lavoro – riforma dei campionati. Un tema molto caro al presidente Gravina, che ieri ha incontrato in via Allegri le componenti per iniziare a impostare il lavoro, proponendo scenari e illustrando le prime idee. Il numero uno della Figc ha parlato di processo «indispensabile e irreversibile» ed è uscito dalla riunione abbastanza rincuorato perché tutti, dalla Serie A ai dilettanti (incluse Assocalciatori e Assoallenatori), condividono la losoa di una riforma che si svilupperà secondo due direttrici: regole più rigide per la gestione/amministrazione della società e intervento sui format dei campionati. Insomma, l’intesa programmatica c’è. Ora serve l’accordo su numeri e formule (tutt’altro che scontato). Resta valida l’ipotesi graviniana di una Serie A a 18 squadre, di playo e playout, di una Serie B che potrebbe sdoppiarsi in B1 e B2 per attenuare i danni economici delle retrocessioni e di una Serie C più asciutta”