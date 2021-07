Vigliotti: “Il cambio di Rocchi e Nicchi garantiscono maggiore trasparenza”

Gianluca Vigliotti, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del ritiro azzurro e degli arbitri. Di seguito le dichiarazioni del giornalista alla radio ufficial azzurra: “Il Napoli sta facendo amichevoli e aumenta la difficoltà dell’avversario. Domani ci sarà il Pro Vercelli, poi il Bayern Monaco e prima di Castel di Sangro il Wisla Cracovia. Le dimissioni di Calvarese non me le aspettavo. Penso che con il cambio di Rocchi e Nicchi con rispettivamente Rizzoli e Trentalange sia garantita maggiore trasparenza. L’unico problema è che Trentalange ha provato a far passare Orsato che fa solo danni quando parla”.