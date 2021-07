Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di “Tuttosport”, Gennaro Tutino è pronto a vestire per la seconda stagione consecutiva la maglia granata. Quasi battuta, dunque, la concorrenza del Parma che avrebbe offerto a Tutino il ruolo da protagonista, ma in palcoscenico inferiore- la Serie B-. La formula per far rimanere l’attaccante partenopeo in Serie A, sponda Salerno, dovrebbe essere quella basata su un prestito oneroso.