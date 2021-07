Il Napoli ha appena comunicato, attraverso il proprio account Twitter, che l’amichevole Napoli-Pro Vercelli in programma domani alle 17:30 sarà visibile su Sky, in maniera gratuita per chi ha acquistato il pacchetto Calcio.

Non è finita qui: la partita sarà infatti visibile anche in chiaro su Canale 21, che ne ha acquistato i diritti.