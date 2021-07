SKY – Futuro Pandev: arriva la decisione dell’ex azzurro

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Goran Pandev avrebbe deciso di restare un’altra stagione al Genoa:

“Aveva detto che avrebbe deciso dopo l’Europeo. Adesso il dado è tratto: Goran Pandev continuerà ancora a giocare a calcio. Il calciatore macedone sarà in campo anche nella prossima stagione. Sempre con la maglia del Genoa. Fondamentale per la scelta del giocatore macedone è stata la volontà di voler chiudere davanti al pubblico e non con gli stadi vuoti. E in particolar modo davanti a quel Marassi colorato di rossoblù. Ci saranno quindi da definire gli accordi per il nuovo contratto con il Genoa, ma non dovrebbero esserci problemi per il raggiungimento di un accordo totale tra le parti, soprattutto dato che il club aveva lasciato sempre porta aperta alla sua decisione“.