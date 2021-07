La Lazio di Sarri inizia a prendere forma e lo fa con le amichevoli pre campionato. Oggi i biancocelesti hanno giocato la seconda amichevole ad Auronzo di Cadore contro la Triestina. Buona prestazione per gli uomini di Sarri che hanno imposto la loro superiorità e sono riusciti a vincere per 5-2. In rete per le aquile Luis Alberto, Muriqi, Milinkovic Savic, Radu e un autorete di Volta, per la triestina doppietta di Di Massimo.