Goria: “Osimhen? Giovane ed esuberante, serve questo per lui”

Amedeo Goria, giornalista Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del Calcio Napoli. Di seguito le dichiarazioni: “Spalletti? Di solito, quando inizia una nuova avventura è bravo nel gestire tutto per il meglio. Osimhen? Giovane ed esuberante, ha bisogno di essere controllato dal mister. Zielinski è un giocatore importante, ora bisognerà vedere come lo utilizzerà tatticamente Spalletti. Penso che questa Serie A se la giocheranno 6 squadre. Arbitri? Bene che ci sia un terremoto. C’è bisogno di arbitri che siano più uniti. Bisognerà vedere anche l’uso del Var, con questo strumento ci si aspetta ancora meno errori”.