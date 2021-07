Gli inglesi non hanno digerito la sconfitta subita in finale degli Europei contro l’Italia. Fa discutere ancora adesso la petizione che propone di rigiocare la finale della manifestazione. A distanza di giorni, l’iniziativa continua a raccogliere firme. Alessandro Florenzi, membro della vittoriosa spedizione, ironizza sulla questione attraverso il suo profilo Instagram: “quindi stanno firmando in tanti per rigiocare…intanto io prendo già posto!!!”