Dall’Olanda – Spunta un nuovo nome per la trequarti

Alcune indiscrezioni dall’Olanda portano il Napoli a virare su un classe 2002 che nell’ultima stagione ha attirato l’attenzione di alcuni club, tra cui il Wolfsburg, grazie alle 3 reti messe a segno e ai 2 assist: Mohamed Ihattaren.

Il 19enne si è messo in mostra la stagione scorsa nel PSV, squadra dalla quale il Napoli ha prelevato già campioni come Mertens e Lozano. Nell’estate del 2019 è stato indicato dall’UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020 e ciò, insieme al fatto relativo alla scadenza del contratto nel 2022, porterebbe Aurelio De Laurentiis ad acquistare l’olandese a parametro zero. Trattativa non impossibile visto che il procuratore è Mino Raiola, molto vicino al club.