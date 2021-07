Compagnoni: “Osimhen? Spalletti può essere importante per il suo futuro”

Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del Napoli di Spalletti e di Osimhen. Ecco le dichiarazioni del giornalista alla radio ufficiale azzurra: “Spalletti? Secondo me il Napoli ha fatto la scelta migliore, il mister è molto bravo con il 4-2-3-1 modulo con il quale gli azzurri stanno lavorando da diverso tempo. L’allenatore è fermo da due anni e ora avrà sicuramente tanta fama di ricominciare ad allenare. Osimhen? Spalletti può essere importante nella sua carriera e per il suo futuro. Per me può consacrarsi con lui”.