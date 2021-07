Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, attraverso un tweet ha parlato della possibile riapertura degli stadi a un mese dall’inizio del prossimo campionato di Serie A:

“Capienza del 75% per gli impianti sportivi all’aperto e del 50% per quelli al chiuso in zona bianca e, in zona gialla, aumentare gli attuali limiti massimi di 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso. È questo ciò che ho chiesto alla cabina di regia prima di partire per Tokyo 2020″.