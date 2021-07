TuttoSport – Tutino verso la permanenza in Serie A: i dettagli

Negli ultimi giorni è stato accostato con insistenza Gennaro Tutino al Parma, ma nel futuro del classe ’96 non sembrano esserci i ducali. Stando a quanto riportato da TuttoSport, l’attaccante partenopeo è ad un passo dal ritorno alla Salernitana.

Ecco quanto affermato: “Tutino ha l’opportunità di scegliere di restare nella serie Cadetta in una piazza ambiziosa come Parma oppure giocarsi le sue possibilità in Serie A con la Salernitana. A quanto pare potrebbero essere proprio i granata a spuntarla sui ducali”.