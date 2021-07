Saurini: “Mi auguro che Lorenzo resti a Napoli. Spalletti? Allenatore di prima fascia. Vi dico la mia”

Giampaolo Saurini, ex tecnico della Primavera del Napoli, è stato ospite della trasmissione di Radio Kiss Kiss Napoli “Radio Goal”. Queste alcune sue dichiarazioni sulla squadra di Spalletti.

Su Insigne: “Bisogna vedere quali siano le intenzioni del presidente. Il Napoli vuole abbassare il monte ingaggi. Per Insigne bisognerebbe fare un discorso totalmente diverso e trovare un accordo per continuare l’avventura insieme. Io spero che Lorenzo rimanga a Napoli, perché lo reputo punto centrale di questa squadra. Dal punto di vista caratteriale è cresciuto molto. Ha superato momenti difficili, dopo il suo infortunio al ginocchio è tornato a fare bene. Ha una grande forza mentale”.

Su Spalletti: “Il Napoli ha preso un allenatore di prima fascia che ha un profilo anche europeo, non dimentichiamoci che ha vinto in Russia. Penso sia il profilo giusto per ripartire dopo la mancata Champions. Se rimangono i giocatori importanti, avrà a disposizione un rosa competitiva. Per completarla c’è bisogno però di un esterno sinistro”.

“Gaetano? E’ un giocatore con delle qualità che però non vengono fuori. Può migliorare solo giocando, può farlo solo andando un altro anno fuori per poter dimostrare di essere il giocatore che conosco. Potrà così dimostrare il suo valore anche a Napoli.