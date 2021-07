Rinaudo: “Spalletti ottima scelta, ma la società deve accontentarlo sul mercato”

Leandro Rinaudo, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de “IlsognoNelCuore” su 1 Station Radio, parlando del Napoli e di Spalletti.

Ecco quanto affermato: “Il Napoli nell’era ADL ha fatto molto bene, ma non ha mai puntato sui giovani ed è un limite. Koulibaly? Il difensore è fondamentale per questa squadra, ma bisogna capire quali sono le sue intenzioni. Vivere e giocare per il Napoli è un privilegio, la piazza nel bene o nel male è vicinissima ai calciatori. Spalletti? La miglior scelta che la società potesse fare ma bisogna accontentarlo sul mercato e metterlo in condizioni di dare il 100%. Insigne? Napoli è l’habitat per Lorenzo, è il prototipo di uomo e calciatore perfetto per la città e squadra. Sono convinto che resterà, lui ed il Napoli non possono fare a meno l’uno dell’altro”.