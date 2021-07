Nei primi giorni del ritiro di Dimaro, tutti i dipendenti della società partenopea sono osservati speciali: infatti, ADL sta seguendo tappa dopo tappa i primi allenamenti.

Come riporta il Roma, non è una novità la presenza del patron a Dimaro, ma in particolare è cambiato il suo atteggiamento: mentre prima venivano lanciati proclami e annunci, ora il patron ha scelto di essere silenzioso e di valutare senza parlare.

Ogni mattina si sveglia, va a fare una passeggiata, saluta i tifosi che incrocia, per poi andare a lavorare e poi ad assistere agli allenamenti.

In questo ritiro, che si svolge nell’unico periodo dell’anno dove il patron può seguire assiduamente gli allenamenti, ADL valuta sia il comportamento di Spalletti che del suo staff, sia di Giuntoli, chiamato a fare un gran lavoro sul mercato, sia dello staff medico, a cui si è aggiunto il professor Landolfi.