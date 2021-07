Iannicelli: “Spalletti ottimo comunicatore ma le sue parole sono state da aziendalista”

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’incontro di Luciano Spalletti con i tifosi, durante la trasmissione “Tutti in ritiro”.

Ecco quanto affermato: “Spalletti, ieri sera, mi ha fatto una buona impressione nell’incontro con i tifosi a Dimaro. Riesce sempre a trovare le parole adatte anche nei momenti difficili. Si è soffermato su dei punti che potranno fare la differenza la prossima stagione, come ad esempio l’importanza di Zielinski nel Napoli. Ha chiesto di farsi incatenare per ottenere la permanenza di Koulibaly, ma non ha detto lo stesso per Insigne. Le sue parole sono state da aziendalista”.