Fontana: “Spalletti punterà molto su Lobotka, Elmas ha grandi capacità”

Gaetano Fontana, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de “IlSognoNelCuore” su 1 Station Radio, parlando del Napoli in vista della prossima stagione.

Ecco quanto affermato: “Fabian ha dimostrato di poter far bene nel 4-2-3-1, Lobotka ha la fiducia di Spalletti ed Elmas è di un altro livello. Spalletti fa bene ad insistere sulla fase difensiva, oggi è obbligatorio non lasciare nulla al caso proprio perché un errore può compromettere l’intera stagione. Sbagliato incolpare il solo Hysaj per gli errori contro Cagliari e Verona, non è assolutamente l’unico colpevole. Il calcio rispetto al passato è cambiato tantissimo, prima si correva molto ma era inutile perché non era finalizzato allo sforzo profuso durante la partita. Questo è il motivo dei pochi carichi di lavoro a Dimaro. In passato il preparatore atletico svolgeva un ruolo importantissimo, ora è solo una figura di completamento al mister”.