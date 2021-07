Dimaro – Il report del Napoli sull’ottavo giorno di ritiro

Dimaro, il Napoli continua ad allenarsi, nonostante le condizioni meteo avverse. La SSC Napoli ha reso noto il report dell’ottavo giorno di allenamento.

La mattina è iniziata con una partita a campo ridotto, la squadra poi ha lavorato sulla potenza aerobica. Manolas e Zielinski dopo l’allenamento di gruppo hanno svolto una sessione di lavoro personalizzato.

La sessione pomeridiana è stata interrotta da un brusco temporale. La seconda partita a campo ridotto infatti è stata interrotta. Malcuit e Manolas non hanno preso parte al lavoro di squadra, per loro è stata prevista una sessione di training in piscina.