Da Milano: Bakayoko molto vicino al Milan

L’oramai ex centrocampista del Napoli, Tiémoué Bakayoko, sembra essere molto vicino ad un clamoroso ritorno al Milan. Essendo ancora legato al Chelsea, l’unico modo per riportarlo alla corte rossonera è quello di stipulare un accordo basato su un prestito con diritto di riscatto: trattativa che però non convince i londinesi che preferirebbero liberarsene mediante un prestito con obbligo di riscatto. Trattativa comunque molto complicata visto il desiderio di Pioli di voler far rimanere Tommaso Pobega, autore- lo scorso anno- di una fantastica salvezza da protagonista con lo Spezia.