Corbo: “Al Napoli servono calciatori con la giusta mentalità. Koulibaly? E’ lui a decidere il suo futuro”

Antonio Corbo, giornalista, è stato ospite a Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live“. Queste alcune sue dichiarazioni sul Napoli.

Su Koulibaly: “Koulibaly ha un contratto che ha firmato. A volte intorno al mercato si crea una commedia all’italiana. Fino alla scadenza se vuole può restare. Se vuole andare via dirà al suo agente di procurargli un’offerta. Se vuole restare può restare, De Laurentiis si limita ad ascoltare le potenziali richieste”.

Sul rapporto con i tifosi: ”Ci sono ferite nella memoria dei tifosi del Napoli, alcune sono molto grandi. A Dimaro per esempio c’è un’atmosfera sicuramente diversa rispetto a 2 anni fa. So di un’atmosfera abbastanza malinconica. Al disordine tattico di si somma anche la poca personalità vista di alcuni giocatori. Bisogna capire perché il Napoli è in Champions League per il secondo anno. Penso che la squadra non ha fatto il suo dovere. Non servono grandi nomi per rinforzarla, ma giocatori con la mentalità giusta”.

Ha poi aggiunto: “Inaugurazione stadio Maradona? La notizia della sua morte mi ha fatto soffrire molto. Il mio rapporto con Maradona è fatto di ricordi ed emozioni. Il Napoli cerca di allontanarsi dal campione argentino. Diego è un simbolo per il calcio e per la sua squadra, che è stata e sarà sempre il Napoli“.