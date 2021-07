Il Napoli si aggrappa anche alle vecchie certezze e a qualche ritorno dal passato: così è accaduto anche con Frustalupi, il nuovo tecnico della Primavera azzurra.

Infatti, Frustalupi ha iniziato una carriera da primo tecnico dopo aver fatto per anni il vice di Mazzarri, compresi i 4 anni che hanno passato sulla panchina del Napoli. Tra qualche giorno, il suo gruppo di azzurrini partirà per il ritiro di Castel di Sangro per iniziare a preparare la stagione.

Il suo ritorno si mischia ad altri ritorni nel Napoli: infatti, all’alba di questa stagione, è tornato anche il team manager Santoro, l’uomo che ha portato Insigne al Napoli, e con l’arrivo di Spalletti, sono tornati anche Sinatti e Calzona, due collaboratori tecnici dell’epoca di Sarri.