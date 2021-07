Cavani, 11 anni fa il suo arrivo a Napoli. Un ricordo per il Matador

Edinson Cavani è senza dubbio un tassello importante della storia del Napoli. Arrivato all’ombra del Vesuvio il 22 luglio 2010 ha guadagnato il rispetto della città e un posto speciale nel cuore dei tifosi.

Quel giovane ragazzo dai capelli lunghi ha conquistato tutti. Non c’è persona che non ripensi a quella notte magica del 9 gennaio 2011 quando Cavani segnò tre gol alla Juve. Il San Paolo esplose in una bolgia: cori, abbracci, felicità.

Nel Napoli di Mazzarri ha segnato gol su gol. Insieme a Lavezzi e Hamsik riportò il Napoli in Champions dopo 21 anni. Quel tridente ha regalato emozioni straordinarie ai tifosi partenopei. Quando in campo scendeva “il Matador” c’era da aspettarsi solo grande spettacolo.