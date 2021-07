Cagni, ex allenatore: “Spalletti? La sua esperienza sarà l’arma vincente”

Luigi Cagni, ex allenatore, è stato ospite a Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste alcune sue dichiarazioni sul Napoli e su Spalletti.

“Spalletti? Guardo il curriculum: è un allenatore di grande successo anche all’estero che ha iniziato la sua avventura nel 2002. Ha fatto la gavetta ed è un allenatore con molta esperienza. Arriva in un momento un po’ delicato per il Napoli, ma sarà in grado di gestire al meglio la situazione. Sono sicuro che un allenatore di esperienza come lui farà vedere qualcosa di importante soprattutto sull’aspetto tattico. I giocatori che hanno giocato l’Europeo ne risentiranno. Da quello che so sarà un campionato fisico, il dispendio energetico sarà enorme”.