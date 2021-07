Ulivieri: “Spalletti è un mio amico ma non mi definisco un maestro. Favorita allo scudetto? Bisognerà vedere questo aspetto”

Renzo Ulivieri, presidente AIAC, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione ‘Marte Sport Live’. per parlare di Spalletti e del suo rapporto con lui: “Spalletti è un mio allievo? No, però siamo amici. Ci siamo confrontati spesso e avevamo un bellissimo rapporto ma non mi posso definire il suo maestro. Per questo mercato si deve agire con saggezza, bisogna saper tenere sotto controllo il bilancio e contenere le spese. Bisognerà anche lanciare i giovani e il ritorno di allenatori di grandi esperienze in Serie A può aiutare tantissimo. Favorita per la vittoria finale del campionato? Dipende molto da come se la giocheranno i nuovi allenatori e molto probabilmente la squadra con meno cambiamenti sarà l’Atalanta”.