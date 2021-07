Repubblica – Il futuro di Kalidou Koulibaly è ad un bivio

Kalidou Koulibaly è ad un bivio nella sua esperienza azzurra.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, il calciatore avrà due opzioni: rimanere a Napoli firmando un altro contatto duraturo e possibilmente redatto con una riduzione dell’ingaggio attualmente percepito o accettare la corte dei club esteri alle condizioni di ADL. Il prezzo fissato dal patron azzurro, però, è pari 60 milioni di euro e attualmente nessuna società sarebbe in procinto di bussare alle porte azzurre per trattare un eventuale prezzo al ribasso del cartellino del calciatore.

Una situazione abbastanza incerta avvolge il futuro di Koulibaly, che già da tempo avrebbe richiesto un incontro al presidente azzurro per capire cosa fare del suo futuro.