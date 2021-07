La settimana prossima il Napoli Primavera affronterà un’amichevole contro la squadra A dell’Avellino. Ecco il comunicato della squadra campana che milita in Serie C: “Sabato i biancoverdi partiranno per il ritiro di Roccaraso dove resteranno fino a sabato 7 agosto. Sono già state fissate due amichevoli che la squadra sosterrà durante il precampionato. La prima uscita ufficiale si terrà mercoledì 28 luglio alle ore 17,30 contro il Napoli Primavera”.