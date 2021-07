Lo Monaco: “Napoli tra le favorite. Insigne? Merita di rimanere in azzurro”

Pietro Lo Monaco, ex direttore sportivo e membro della FIGC è intervenuto ai microfoni di One Station Radio durante la trasmissione “Il sogno nel cuore“. Queste alcune sue dichiarazioni.

Questione riapertura stadi: “Diciamo che la riapertura totale dal primo momento non sarà possibile. Si andrà avanti per una riapertura parziale che comunque riporterà le persone al campo. Bisogna rispettare determinate cautele“.

Le favorite? “Vedo favorite le solite. Un passo in avanti la Juve, il Napoli, ma anche la Roma se fa gli acquisti giusti. L’Inter ha problemi di bilancio, ma è lì pronta a fare un campionato simile a quello dello scorso anno”.

Su Insigne: “Non si può pensare di non rinnovare il suo contratto. Può fare come Totti, rimanere a Napoli a vita. Insigne è di Napoli, gioca per Napoli. Merita di rimanere in azzurro“.

Su Spalletti: “Spalletti è l’uomo giusto per Napoli. Ha carisma, esperienza. Raggiungerà gli obiettivi preposti“.