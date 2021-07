Il Mattino – Spalletti ha una grande considerazione di Koulibaly

Spalletti sta osservando Koulibaly in ritiro da diversi giorni.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il calciatore senegalese piace tantissimo al nuovo tecnico e mandarlo via potrebbe essere un duro colpo da digerire. Manolas può ritrovarsi con la cura Spalletti e i suoi anni a Roma sotto la sua guida fanno ben sperare, sinonimo di una coppia che può finalmente ritrovarsi. L’allenatore di Certaldo ha apprezzato soprattutto la carica e la personalità del senegalese in questi giorni di ritiro, in campo comanda tutto e guida i compagni di squadra in ogni parte del campo.

E’ il Koulibaly che ci aspettavamo di ritrovare, ad ogni modo, dopo la brutta parentesi di Napoli-Verona.