Duka: “Striscione contro Hysaj? Chi ama il calcio non commette queste azioni”

Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del caso Hysaj e tifosi biancocelesti. Di seguito le dichiarazioni del presidente alanese sulla situazione citata: “Hysaj? Il giocatore non è tranquillo, si trova in una situazione non facile. Fortunatamente ha trovato dalla sua parte il sostegno del club, l’opinione pubblica e altri calciatori. Striscione a Roma contro di lui? La gente che ama il calcio non commette certe azioni. In molti non hanno più la logica, il terzino è arrivato per dare manforte alla squadra e ha solo cantato una canzone italiana”.