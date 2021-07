Dott. De Nicola: “Mertens? Aveva dolori alla spalla già quando c’ero io. Insigne? Vi spiego”

Alfonso De Nicola, ex responsabile staff medico del Napoli, è stato ospite della trasmissione Tutti in Ritiro su Canale 21. Queste alcune sue dichiarazioni su Mertens:

“Mertens ha cominciato ad avere i primi fastidi alla spalla con noi e io lo feci visitare per avere una diagnosi di certa e precisa per poter capire se dovesse essere operato o meno. Non capisco perché si sia fatto operare dopo l’Europeo e perché non abbia risolto il problema alla caviglia che lo ha bloccato per 3 mesi. Insigne? E’ un ragazzo eccezionale e merita il meglio. Temo possa lasciare la città”.