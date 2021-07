CorrSport – Zielinski pronto ad incantare Spalletti nel 4-2-3-1

Zielinski è sbarcato a Dimaro dopo le meritate vacanze.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il polacco è reduce da una grandissima stagione da protagonista nel modulo di Gennaro Gattuso: un record di reti stagionali non è da sottovalutare, ma il suo ruolo nella squadra ha preso sempre più peso nelle ultime gare di fine campionato. Il Napoli vuole tenerlo ancora a lungo per vincere insieme e con mister Spalletti potrebbe realmente ritrovare la giusta scia iniziata con Gattuso nella stagione appena finita.

Nel 4-2-3-1 del toscano potrebbe ereditare l’importanza di Perrotta alla Roma, un paragone che potrebbe rivelarsi non azzardato ed in linea con le qualità ancora inespresse definitivamente dell’azzurro.