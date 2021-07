CorrMezz – Osimhen sorridente e determinato in quel di Dimaro

Victor Osimhen ha iniziato il ritiro di Dimaro Folgarida con una carica in più.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, il nigeriano vuole iniziare il periodo di preparazione nel migliore dei modi e il feeling con Luciano Spalletti sembra crescere di giorno in giorno. Spicca, però, il suo carattere solare in ogni sessione di allenamento e quel volto sorridente che illumina le giornate del Trentino: un fattore non trascurabile, una ventata di ottimismo che serve sicuramente al Napoli per sperare nell’esplosione del suo attaccante principale, chiamato alla conferma dopo una buona prima annata.

Osimhen sa che può dare molto di più e Spalletti può essere il suo mentore in questo percorso fatto di continuità e di studio di piccoli particolari, sia comportamentali che tattici.