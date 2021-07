CdS – Calvarese si dimette: “Arbitro per passione ma ora devo pensare alla mia famiglia”

A 45 anni, Gianpaolo Calvarese, termina la sua esperienza come arbitro. All’attivo 157 partite dirette in Serie A, 80 in Serie B, 21 in Coppa Italia più una Supercoppa Italiana. Ha rassegnato le sue dimissioni tra la sorpresa di molti, come testimonia il Corriere dello Sport: “La notizia delle dimissioni aveva destato più d’un sospetto, dando voce alle ipotesi più disparate. Anche perché l’ex arbitro è stato di recente oggetto di una inchiesta da parte della Procura dell’AIA circa la vendita dei prodotti dell’azienda di famiglia (Ape Regina) ad alcune società di calcio, nella fattispecie Teramo (la sua città natale) e Ternana.

«Ma non è emerso nulla, ho prodotto tutti i giustificativi» ha detto Calvarese, spiegando come nella sua decisione abbia sì influito la società intestata al papà, ma non per motivi legati alle inchieste. «Ho ragionato insieme alla mia famiglia, sostenibilità e green sono i pilastri sui quali basare il domani. Mi sarebbe piaciuto fare un altro anno da arbitro, è la passione che ho dentro sin da bambino. Ma a 45 anni devo anche pensare alla mia famiglia, alla futuribilità. Non è stata una decisione facile, ma le due passioni erano arrivate ad un punto tale da essere incompatibili fra loro. Ed ogni scelta porta via con sé un pezzo di cuore»”.