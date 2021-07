Roma, Smalling: “Voglio giocarmi le mie carte con Mou”. I giallorossi però sondano un obiettivo in difesa del Napoli

Chris Smalling difensore inglese della Roma, ha rilasciato un’intervista al quotidiano inglese The Telegraph, parlando del suo futuro in giallorosso, nonostante le voci che vorrebbero un interessa da parte della Roma per Marcos Senesi, difensore del Feyernoord seguito anche dal Napoli qualora venisse ceduto Koulibaly:

“Arrivo di Mou a Roma? Quando siamo stati insieme l’ultima volta, abbiamo vinto alcuni trofei, quindi spero di poterne vincere anche in questa stagione. Io voglio restare e giocarmi le mie carte. E’ sempre positivo quando torni a lavorare con un tecnico che già conosci, specialmente se è un vincente com Josè Mourinho”.