Repubblica – Mercato Napoli: in bilico la permanenza di 4 giocatori

L’edizione odierna de La Repubblica, si sofferma sul Napoli e sulle sue operazioni di mercato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che a rischio cessione ci siano 4 profili partenopei: Insigne, Koulibaly, Fabian Ruiz e Zielinski. Per il momento, non c’è stata alcuna offerta degna di nota per i cartellini dei giocatori. Dunque, il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, resta di attesa di eventuali proposte.

Dalla sua parte, il tecnico partenopeo, Luciano Spalletti, sa che il Napoli ha bisogno di ridurre gli ingaggi per sopperire alle esigenze economiche del club, ma non vorrebbe perdere pezzi pregiati della rosa.

Tutto dipenderà dalle prossime settimane di mercato.