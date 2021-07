Repubblica – Interesse di un club inglese per Zielinski

Secondo l’edizione odierna de La Repubblica, pare che una big inglese sia interessata al profilo di Piotr Zielinski per la prossima stagione.

Come riportato dal quotidiano, si tratterebbe del Manchester City. Il club degli Sky Blues (non in buoni rapporti con ADL, in seguito alla trattativa Jorginho) avrebbe puntato gli occhi sul centrocampista partenopeo. Manca, però, un’offerta ufficiale.

Per il momento, si parla soltanto di un interessamento. Da valutare, in futuro, un’eventuale operazione di mercato.