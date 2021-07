Report allenamento a Dimaro: lavoro personalizzato per Zielinski e terapie per Palmiero

Dal sito ufficiale della SSC Napoli arriva il report pomeridiano del sesto giorno di ritiro a Dimaro, le ultime:

“Sesto giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro Folgarida. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento. La squadra dopo una prima fase di torelli e attivazione coordinativa ha svolto partita a metà campo, partita con le sponde e tiro alla fune sul finale di sessione. Allenamento personalizzato in campo per Zielinski e terapie per Palmiero. Anche il Presidente De Laurentiis presente al campo di Carciato per seguire l’allenamento dei ragazzi di Spalletti. Domani solo allenamento pomeridiano alle 17:30.”