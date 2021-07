Maradona jr: “Ho mandato un messaggio ad Insigne dopo Belgio-Italia sul rinnovo, vi dico la sua reazione”

Diego Armando Maradona jr, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Arena Maradona:

“Sono tranquillo sul rinnovo di Insigne, ha sempre detto di voler chiudere la carriera a Napoli e spero che la società riesca a dargli questa opportunità. Siccome Lorenzo è nel meglio della carriera, mi chiedo: perché mai dovrebbe ridursi o abbassarsi l’ingaggio? Ha il diritto di fare le sue richieste, poiché vale i soldi che chiede. Dopo Italia-Belgio gli scrissi: ‘Lorè non farmi stare in pensiero per il rinnovo’ e lui si è messo a ridere”.