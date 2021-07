L’infortunio di Mertens blocca la cessione di Ounas

Secondo il medico sociale del Napoli Raffaele Canonico, il rientro dall’infortunio di Dries Mertens è previsto per la fine di settembre. In quel momento sarà già iniziato il campionato e il Napoli avrà anche già cominciato la fase a gironi di Europa League. L’infortunio del belga blocca di fatto la cessione di Adam Ounas. Questo perchè l’algerino viene provato da Spalletti come trequartista, ruolo che Mertens ha ricoperto nello scorso campionato. Ounas quindi sarà un ulteriore elemento da aggiungere alla batteria degli attaccanti, nell’attesa che Mertens recuperi dall’infortunio