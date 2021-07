Il Roma – Spalletti ha pronto un nuovo ruolo per Osimhen ed il suo Napoli: le ultime

L’edizione odierna del quotidiano il Roma, ha fatto il punto su quello che potrebbe essere il nuovo ruolo di Victor Osimhen nel Napoli di Luciano Spalletti. Così come faceva con Dzeko ed Icardi, il nuovo tecnico del Napoli chiede all’attaccante di lavorare molto anche spalle alla porta e dialogare con i trequartisti e i centrocampista. Una sorta di punta completa piuttosto che un classico centravanti che attacca solo ed esclusivamente la profondità. Spalletti utilizzerà i due ritiri a sua disposizione per migliorare questa parte del gioco nel nigeriano. Solo all’inizio della stagione, ci accorgeremo se l’ex Lille ha fatto dei passi in avanti in questo senso.