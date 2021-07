FOTO – Napoli a Dimaro, arrivano gli scatti dell’allenamento mattutino di oggi!

La SSC Napoli continua il suo consueto ritiro a Dimaro in Trentino Alto Adige. Per il nuovo tecnico Spalletti è l’occasione d’oro per valutare i calciatori a disposizione in attesa di avere tutta la squadra a disposizione in vista della prossima stagione. Tantissime le sorprese fino ad adesso con i tanti giocatori della primavera riscoperti nell’ultima amichevole. Adesso gli azzurri continuano a lavorare ed infatti, sui social ufficiali della squadra, sono arrivati gli scatti dell’allenamento mattutino di oggi. Di seguito il post in questione: