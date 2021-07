CdS – Il no secco di ADL all’offerta ricevuta per Koulibaly

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma sul Napoli e sulla questione Kalidou Koulibaly.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis, abbia rifiutato sin da subito l’offerta del Manchester United per il cartellino del difensore senagalese.

Infatti, alla proposta dei 30 mln di euro, recapitata a Fali Ramadani (agente di Koulibaly) per il profilo del giocatore, il patron azzurro avrebbe risposto con un: “thank you very much”, ovvero, “grazie tante ma non bastano, non sono sufficienti“.

Per il momento, dunque, il centrale difensivo resta al Napoli.