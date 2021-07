Secondo l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, pare che il Napoli Primavera avrà un nuovo tecnico per la prossima stagione, il cui profilo è già noto al popolo partenopeo.

Si tratta di Nicolò Frustalupi. L’ex vice di Walter Mazzarri, è pronto a subentrare sulla panchina partenopea e portare avanti il progetto degli azzurrini. Manca soltanto la firma.

Per Frustalupi sarà la seconda esperienza come allenatore, vista la sua precedente avventura come mister della Pistoiese (Serie C)