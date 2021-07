UFFICIALE – Serie A, la programmazione delle prime due giornate: ecco dove vedere il Napoli

Tramite un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha reso noti gli orari delle partite in programma per le prime due giornate della stagione 2021/22. Inoltre, nella foto che segue, è possibile consultare anche la programmazione TV.

Nella prima giornata del prossimo campionato, il Napoli affronterà il Venezia al Maradona: la partita è in programma domenica 22 agosto alle ore 20.45 e sarà visibile solo su DAZN. Per la seconda giornata, Genoa-Napoli è in programma alle ore 18.30 di domenica 29 agosto e sarà visibile solo su DAZN.