Sembrerebbe che il Napoli sia uscito dalla lotta per Kaio Jorge: ora è tutto nelle mani di Milan e Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri stanno pensando al talento a prescindere dalla permanenza di Cristiano Ronaldo. Il brasiliano andrà in scadenza col Santos e potrebbe arrivare a prescindere dal futuro di CR7. Sarebbe un affare in prospettiva, ma c’è comunque da battere la concorrenza del Milan.