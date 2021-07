Repubblica – Tifosi-Napoli: la situazione dopo le scuse di Petagna

L’edizione odierna della Repubblica dedica ampio spazio al rapporto tra i tifosi azzurri e il Napoli dopo le scuse di Petagna:

“S’è però ritagliato un ruolo di primo piano anche Andrea Petagna, che ha chiuso le marcature nel finale della gara e ha soprattutto interrotto il lungo silenzio stampa dei giocatori, iniziato addirittura nello scorso mese di febbraio. « Napoli- Verona è stata una pagina triste per tutti e chiediamo scusa ai nostri tifosi, ma adesso è il momento di voltare pagina ». I 600 fedelissimi presenti allo stadio “Covid free” di Carciato, autorizzati a prendere posto in tribuna solo dopo aver mostrato il Green Pass o un tampone negativo eseguito nelle precedenti ventiquattr’ore, hanno dato l’impressione di essere disposti a perdonare gli azzurri e li hanno incoraggiati per tutti i 90′. Ci sono dunque i presupposti per ripartire, anche se il cammino sarà lunghissimo e s’annuncia in salita”