Martino: “Mai avuto dubbi su Spalletti! Insigne dovrà saper tenere i problemi contrattuali fuori dallo spogliatoio”

Carmine Martino, giornalista, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, e ha rilasciato alcune riguardo Spalletti e i giocatori del Napoli. Le sue parole:

“II Napoli perderà due pezzi da novanta durante la Coppa d’Africa, è scelta assurda giocarla a gennaio. Si parla da anni di modificare le finestre delle nazionali. Penso che Petagna rimanerrà proprio per tamponare l’assenza di Osimhen. Spalletti? Mai avuto dubbi: se non ci fossero state doti e capacità non avrebbe vinto in Russia e non avrebbe fatto bene alla Roma e all’Inter”.

SULLA NAZIONALE – “Mancini ha dimostrato che facendo gruppo e creando armonia si possono vincere addirittura gli Europei”.

SU INSIGNE – “L’armonia deve regnare sempre e comunque. Il capitano e De Laurentiis non dovranno influenzare l’ambiente con i problemi contrattuali, Lorenzo dovrà essere all’altezza della situazione e tenere fuori dallo spogliatoio i suoi problemi sul rinnovo. Dovrà cercare di dare il massimo fino alla scadenza di contratto col Napoli, facile dirlo a parole poi dovremo vedere i fatti”.