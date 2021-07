Laudisa: “L’interesse del Napoli per Emerson è noto, ma è nota anche la richiesta importante del Chelsea””

Carlo Laudisa, giornalista, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte, per parlare del mercato del Napoli. Le sue parole:

SU EMERSON PALMIERI – “II Napoli dovrà tenere conto del contesto di crisi e della mancata qualificazione alla Champions League. Ad ogni modo si attende di capire la situazione sulla fascia sinistra. L’interesse per Emerson Palmieri è noto ma è altrettanto noto come il Chelsea chieda cifre importanti. La trattativa non è in una fase evoluta, nonostante il feeling tra il giocatore e Spalletti”.

SU KOULIBALY – “Il Manchester United è interessato ma a prezzi non soddisfacenti. Il ragazzo andrebbe volentieri a Manchester ma c’è una situazione non soddisfacente”.

SU INSIGNE – “Il rinnovo tarda ad arrivare perché il giocatore chiede un riconoscimento economico, mentre la società va al ribasso. Vedremo cos’accadrà da qui al 31 agosto. Il Napoli dovrà avere molta pazienza”.

SU KOOPMEINERS – “L’Atalanta ha un accordo con il giocatore ma non con l’AZ. Ci sono squadre di Premier League che sono interessate al giocatore, mi sentirei pessimista sull’accettare la corte del Napoli. Spalletti? L’entusiasmo di Napoli può fargli tornare il sorriso e Napoli può restituirglielo”.