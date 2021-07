Il Gazzettino – Spalletti-Venezia: un’avventura da dimenticare

L’edizione odierna de Il Gazzettino dedica ampio spazio alla prima di campionato tra Napoli e Venezia e a Luciano Spalletti:

“Aveva appena 40 anni Luciano Spalletti, tecnico di quel Napoli che il 22 agosto ospiterà i lagunari all’esordio, quando Zamparini gli affidò un Venezia in A ma da ricostruire. Nell’estate 1999 salutarono Novellino (per riportare in A proprio il Napoli) e Recoba, rientrato all’Inter e sostituito dalla scommessa (persa) Petkovic. L’emergente Spalletti era reduce dalla retrocessione in B con la Sampdoria e da un doppio esonero, bissato suo malgrado anche in laguna. Il tecnico di Certaldo, infatti, saltò la prima volta all’ 8. giornata (5 punti e una sola vittoria sull’ Inter) dopo lo 0-1 del 30 ottobre col Bologna, firmato da un’autorete di Bilica e da un rigore sbagliato da Maniero davanti a Pagliuca. Richiamato a dicembre al posto di Beppe Materazzi, Spalletti salutò definitivamente dopo altre 9 uscite e 10 punti, sostituito da Francesco Oddo che traghettò la squadra verso una retrocessione da mesi inevitabile”